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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1581 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1581 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1581 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,851 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1581 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 30000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
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Польша Шеляг 1581 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1581 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1581 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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