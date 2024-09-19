Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1581 года (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,851 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1581
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1581 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 30000 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
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- MARCINIAK (1)
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