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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полугрош (1/2 гроша) 1581 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1581 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Полугрош (1/2 гроша) 1581 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,33 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Полугрош (1/2 гроша)
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полугрош (1/2 гроша) 1581 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5821 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.

Сохранность
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Польша Полугрош (1/2 гроша) 1581 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Полугрош (1/2 гроша) 1581 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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