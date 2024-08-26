Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1581 года "Рига". Гербы Польши и Литвы (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Гербы Польши и Литвы
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,9 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал 1 грош
- Год 1581
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1581 года "Рига". Гербы Польши и Литвы. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2523 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
735 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
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Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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