Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1581 года "Рига". Гербы Польши и Литвы (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Гербы Польши и Литвы

Аверс монеты - 1 грош 1581 года "Рига" Гербы Польши и Литвы - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1581 года "Рига" Гербы Польши и Литвы - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1581 года "Рига". Гербы Польши и Литвы. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2523 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • GGN (2)
  • Heritage (2)
  • Höhn (1)
  • Janas (1)
  • Künker (7)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (10)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rauch (3)
  • Russiancoin (3)
  • Rzeszowski DA (2)
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (6)
  • Westfälische (2)
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
138 $
Цена в валюте аукциона 13000 RUB
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
735 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Russiancoin - February 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Rauch - July 18, 2021
Продавец Rauch
Дата 18 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1581 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1581 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск