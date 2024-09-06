Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1581 года "Тип 1581-1585" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1581 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2583 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
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