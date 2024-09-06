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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1581 года "Тип 1581-1585" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1581 года "Тип 1581-1585" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1581 года "Тип 1581-1585" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1581 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2583 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 21 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шеляг 1581 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шеляг 1581 на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1581 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1581 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1581 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1581 на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность F
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1581 на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1581 на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1581 на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1581 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1581 на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1581 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1581 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1581 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1581 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1581 на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1581 на аукционе DESA - November 27, 2021
Польша Шеляг 1581 на аукционе DESA - November 27, 2021
Продавец DESA
Дата 27 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1581 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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