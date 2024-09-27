Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1581 года "Рига". Герб Риги (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Герб Риги
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1581 года "Рига". Герб Риги. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе WDA - MiM за 4600 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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