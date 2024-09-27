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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1581 года "Рига". Герб Риги (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Герб Риги

Аверс монеты - 1 грош 1581 года "Рига" Герб Риги - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - 1 грош 1581 года "Рига" Герб Риги - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,9 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 1 грош
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1581 года "Рига". Герб Риги. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе WDA - MiM за 4600 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
237 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
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Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша 1 грош 1581 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1581 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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