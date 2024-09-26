Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1581 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Дукат
- Год 1581
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1581 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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