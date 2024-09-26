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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1581 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1581 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1581 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1581
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1581 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 36000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
2971 $
Цена в валюте аукциона 12000 PLN
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
5712 $
Цена в валюте аукциона 26000 PLN
Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Naumann - July 5, 2020
Продавец Naumann
Дата 5 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Spink - December 1, 2015
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1581 "Гданьск" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1581 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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