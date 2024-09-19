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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Золотые монеты Дукат Стефана Батория - Польша

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Дукат 1586

Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1586 R7, R* 0 3
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Дукат 1578-1587

Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1578 R7, R8 0 41579 R5 0 81580 R4 0 171581 R4 0 121582 R4 0 131583 R4 0 591584 R4, R3 0 471585 R6 0 51586 R3 0 2411587 R4 0 3
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Дукат 1584-1585

Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1584 R8 0 31585 R8 0 2
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Дукат 1586

Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1586 R7 0 5
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Дукат 1585

Мальборк
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1585 R8 0 1
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Дукат 1586

Надьбанье
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1586 NB R4 0 42
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Дукат 1577

Осада Гданьска
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1577 R7 0 9
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Дукат 1577

Осада Гданьска
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи
1577 Надчекан R4 0 14
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