Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Золотые монеты Дукат Стефана Батория - Польша
Дукат 1586
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1586 R7, R* 0 3
Дукат 1578-1587Гданьск
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1578 R7, R8 0 41579 R5 0 81580 R4 0 171581 R4 0 121582 R4 0 131583 R4 0 591584 R4, R3 0 471585 R6 0 51586 R3 0 2411587 R4 0 3
Дукат 1584-1585Рига
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1584 R8 0 31585 R8 0 2
Дукат 1586Литва
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1586 R7 0 5
Дукат 1585Мальборк
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1585 R8 0 1
Дукат 1586Надьбанье
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1586 NB R4 0 42
Дукат 1577Осада Гданьска
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1577 R7 0 9
Дукат 1577Осада Гданьска
Год Знак Описание Копицкий Продажи Продажи1577 Надчекан R4 0 14
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