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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1585 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1585 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1585 года "Рига" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1585 года "Рига". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 420000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

Сохранность
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  • Niemczyk (2)
Польша Дукат 1585 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1585 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность VF
Цена
109023 $
Цена в валюте аукциона 420000 PLN
Польша Дукат 1585 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1585 "Рига" на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1585 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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