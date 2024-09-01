Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1585 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Дукат
- Год 1585
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1585 года "Рига". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 420000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
Сохранность
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- Niemczyk (2)
Где продать?
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