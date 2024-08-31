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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1585 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1585 Гданьск
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Дукат 1585 Рига
Средняя цена 120000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Дукат 1585 Мальборк
Средняя цена
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1585 Литва
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1585 NB Надьбанье
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 92
Аверс
Реверс
Полталера без года (1578-1586)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1585 Литва
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1585 Большая голова
Средняя цена 210 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1585 Рига
Средняя цена 130 $
Продажи
2 367
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1585 Литва
Средняя цена 110 $
Продажи
0 308
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1585
Средняя цена 270 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1585 Мальборк
Средняя цена 24000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1585 ID Закрытая корона
Средняя цена 60 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Шеляг 1585 ID Открытая корона
Средняя цена 65 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1578-1586) Рига
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1585 Рига
Средняя цена 80 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Шеляг 1585
Средняя цена 70 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Шеляг 1585 Мальборк
Средняя цена 110 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Денарий 1585 Гданьск
Средняя цена 85 $
Продажи
0 48

Донативные монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов 1585 Донатив Гданьск
Средняя цена 230000 $
Продажи
0 4
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