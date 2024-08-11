Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1585 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (308)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1585 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 1500 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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