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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1585 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1585 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1585 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Auktionshaus H. D. Rauch GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,40 - 2,45 гр
  • Диаметр 20 - 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (308)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1585 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 464 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny & Podlaski Gabinet Numizmatyczny за 1500 PLN. Торги состоялись 19 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 900 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1585 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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