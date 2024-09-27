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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1585 года "Мальборк" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1585 года "Мальборк" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1585 года "Мальборк" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,44 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1585 года "Мальборк". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 95000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1585 "Мальборк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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