Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1585 года "Мальборк" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,44 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1585
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1585 года "Мальборк". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 95000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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