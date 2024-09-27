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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1585 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1585 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1585 года "Рига" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1200 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

Сохранность
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  • Rzeszowski DA (3)
  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - January 16, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Рига" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1585 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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