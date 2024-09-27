Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1585 года "Рига" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года "Рига". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1200 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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