Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1585 года (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1585
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1585 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 7800 PLN. Торги состоялись 5 марта 2022.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Naumann
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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