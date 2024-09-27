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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1585 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1585 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1585 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1585 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Poznański Dom Aukcyjny за 7800 PLN. Торги состоялись 5 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 620 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Naumann - August 6, 2023
Продавец Naumann
Дата 6 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Numedux - November 15, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Numedux - November 15, 2021
Продавец Numedux
Дата 15 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1585 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1585 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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