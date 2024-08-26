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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Донатив 5 дукатов 1585 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Донатив 5 дукатов 1585 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Донатив 5 дукатов 1585 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 18,75 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал 5 дукатов
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1585 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 690000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

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Польша 5 дукатов 1585 "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 5 дукатов 1585 "Гданьск" (Донатив) на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
226335 $
Цена в валюте аукциона 690000 PLN
Польша 5 дукатов 1585 "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 дукатов 1585 "Гданьск" (Донатив) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
5750 $
Цена в валюте аукциона 5750 USD
Польша 5 дукатов 1585 "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша 5 дукатов 1585 "Гданьск" (Донатив) на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена
Польша 5 дукатов 1585 "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша 5 дукатов 1585 "Гданьск" (Донатив) на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1585 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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