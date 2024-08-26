Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Донатив 5 дукатов 1585 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 18,75 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал 5 дукатов
- Год 1585
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Донатив 5 дукатов 1585 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 690000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
226335 $
Цена в валюте аукциона 690000 PLN
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
5750 $
Цена в валюте аукциона 5750 USD
Где продать?
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