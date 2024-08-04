Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1585 года "Мальборк" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1585 года "Мальборк". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 103000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 1999.
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