Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1585 года "Мальборк" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1585 года "Мальборк" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1585 года "Мальборк" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Muzeum Narodowego w Warszawie

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,51 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1585 года "Мальборк". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 103000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 1999.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 27 февраля 1999
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1585 "Мальборк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1585 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск