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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1585 года "Тип 1581-1585" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1585 года "Тип 1581-1585" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1585 года "Тип 1581-1585" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Stary Sklep за 1500 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Польша Шеляг 1585 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Шеляг 1585 на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша Шеляг 1585 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1585 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1585 на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1585 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1585 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1585 на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Шеляг 1585 на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1585 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шеляг 1585 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1585 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1585 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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