Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1585 года "Тип 1581-1585" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,12 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1585
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Вильно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Stary Sklep за 1500 PLN. Торги состоялись 12 февраля 2022.
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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