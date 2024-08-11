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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1585 года "Мальборк" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1585 года "Мальборк" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1585 года "Мальборк" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Мальборк
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года "Мальборк". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 300 PLN
Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 "Мальборк" на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 декабря 2003
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1585 "Мальборк" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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