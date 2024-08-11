Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1585 года "Мальборк" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1585
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Мальборк
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года "Мальборк". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на мальборкском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 315 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1800 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
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Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
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Где продать?
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