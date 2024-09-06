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Дукат 1585 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1585 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.
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Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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