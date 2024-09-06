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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1585 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1585 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1585 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1585 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6256 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2010.

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Польша Дукат 1585 "Гданьск" на аукционе Naumann - September 2, 2018
Продавец Naumann
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
5802 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Польша Дукат 1585 "Гданьск" на аукционе Lanz München - June 2, 2013
Продавец Lanz München
Дата 2 июня 2013
Сохранность VF
Цена
5525 $
Цена в валюте аукциона 4250 EUR
Польша Дукат 1585 "Гданьск" на аукционе Stack's - August 8, 2012
Польша Дукат 1585 "Гданьск" на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Дукат 1585 "Гданьск" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1585 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1585 "Гданьск" на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1585 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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