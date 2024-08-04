Шеляг 1585 года ID "Тип 1580-1586". Закрытая корона (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года со знаком ID. Закрытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

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