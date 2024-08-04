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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1585 года ID "Тип 1580-1586". Закрытая корона (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Закрытая корона

Аверс монеты - Шеляг 1585 года ID "Тип 1580-1586" Закрытая корона - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1585 года ID "Тип 1580-1586" Закрытая корона - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года со знаком ID. Закрытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • MARCINIAK (11)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (1)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (6)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 1600 PLN
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1585 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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