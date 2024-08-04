Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1585 года ID "Тип 1580-1586". Закрытая корона (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Закрытая корона
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года со знаком ID. Закрытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 357 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2200 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
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Где продать?
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