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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1585 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1585 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1585 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1585 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 606 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Solidus Numismatik - February 7, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 7 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1585 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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