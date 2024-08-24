Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1585 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (145)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1585 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 606 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1800 EUR. Торги состоялись 27 января 2011.
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Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
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Дата 6 декабря 2023
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Сохранность XF
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Сохранность XF
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Дата 29 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
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