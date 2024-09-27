Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Денарий 1585 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 0,37 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Денарий
- Год 1585
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1585 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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