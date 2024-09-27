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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1585 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Денарий 1585 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Денарий 1585 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Денарий
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1585 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 210 проданному на аукционе WDA - MiM за 1700 PLN. Торги состоялись 28 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе Tempus - August 31, 2020
Продавец Tempus
Дата 31 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Денарий 1585 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1585 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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