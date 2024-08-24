Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1585 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1585 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1585 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,31 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1585 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 208 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 32000 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • GGN (3)
  • Heritage (1)
  • Künker (12)
  • Macho & Chlapovič (1)
  • MARCINIAK (5)
  • Niemczyk (8)
  • Numisbalt (1)
  • PDA & PGN (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rauch (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (1)
  • WCN (15)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Macho & Chlapovič - May 2, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2037 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1639 $
Цена в валюте аукциона 6600 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Künker - June 26, 2019
Продавец Künker
Дата 26 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шестак (6 грошей) 1585 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1585 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Шестак (6 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск