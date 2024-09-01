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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1585 года ID "Тип 1580-1586". Открытая корона (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Открытая корона

Аверс монеты - Шеляг 1585 года ID "Тип 1580-1586" Открытая корона - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1585 года ID "Тип 1580-1586" Открытая корона - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 - 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года со знаком ID. Открытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coins.ee (1)
  • Künker (1)
  • MARCINIAK (12)
  • Numisbalt (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (2)
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность VF
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 410 PLN
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
198 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Шеляг 1585 ID на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1585 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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