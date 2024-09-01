Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1585 года ID "Тип 1580-1586". Открытая корона (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Открытая корона
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 - 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1585
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года со знаком ID. Открытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Coins.ee (1)
- Künker (1)
- MARCINIAK (12)
- Numisbalt (2)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stare Monety (3)
- WCN (2)
- WDA - MiM (5)
- Wójcicki (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Шеляг 1585 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск