Шеляг 1585 года ID "Тип 1580-1586". Открытая корона (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1585 года со знаком ID. Открытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 850 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

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