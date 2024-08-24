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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1585 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Талер 1585 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Талер 1585 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: E. Kopicki

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,9 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Талер
  • Год 1585
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1585 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24007 проданному на аукционе Stack's Bowers за 110000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Талер 1585 "Литва" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Польша Талер 1585 "Литва" на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
110000 $
Цена в валюте аукциона 110000 USD
Польша Талер 1585 "Литва" на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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