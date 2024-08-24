Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1585 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1585 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24007 проданному на аукционе Stack's Bowers за 110000 USD. Торги состоялись 15 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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