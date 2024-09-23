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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1586 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1586 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1586 года "Литва" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Muzeum Narodowego w Warszawie

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,49 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1586 года "Литва". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32280 проданному на аукционе Heritage Auctions за 144000 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

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Польша Дукат 1586 "Литва" на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
144000 $
Цена в валюте аукциона 144000 USD
Польша Дукат 1586 "Литва" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность XF
Цена
37230 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Польша Дукат 1586 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1586 "Литва" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1991
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1586 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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