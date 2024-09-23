Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1586 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1586 года "Литва". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32280 проданному на аукционе Heritage Auctions за 144000 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
144000 $
Цена в валюте аукциона 144000 USD
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2004
Сохранность XF
Цена
37230 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность VF
Цена
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