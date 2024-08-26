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Польша
1586
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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Польша
1586
Монеты Польши 1586 года
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Золотые монеты
10 дукатов (Португал) 1586 Рига
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Дукат 1586
Средняя цена
230000 $
Продажи
0
3
Дукат 1586 Гданьск
Средняя цена
4200 $
Продажи
0
241
Дукат 1586 Литва
Средняя цена
140000 $
Продажи
0
5
Дукат 1586 NB Надьбанье
Средняя цена
3000 $
Продажи
0
42
Серебряные монеты
Талер 1586 NB Надьбанье
Средняя цена
12000 $
Продажи
0
45
Полталера без года (1578-1586)
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Трояк (3 гроша) 1586 Большая голова
Средняя цена
210 $
Продажи
0
114
Трояк (3 гроша) 1586 Рига
Средняя цена
120 $
Продажи
4
834
Трояк (3 гроша) 1586 Литва
Средняя цена
150 $
Продажи
0
135
Трояк (3 гроша) 1586
Средняя цена
150 $
Продажи
0
119
Шеляг 1586 ID
Закрытая корона
Средняя цена
40 $
Продажи
0
94
Шеляг 1586 ID
Открытая корона
Средняя цена
45 $
Продажи
0
10
Шеляг без года (1578-1586) Рига
Средняя цена
290 $
Продажи
0
2
Шеляг 1586 Рига
Изогнутый герб
Средняя цена
75 $
Продажи
0
24
Шеляг 1586 Рига
Прямой герб
Средняя цена
450 $
Продажи
0
12
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Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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