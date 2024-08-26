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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1586 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) 1586 Рига
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1586
Средняя цена 230000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Дукат 1586 Гданьск
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 241
Аверс
Реверс
Дукат 1586 Литва
Средняя цена 140000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Дукат 1586 NB Надьбанье
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 42

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1586 NB Надьбанье
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Полталера без года (1578-1586)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1586 Большая голова
Средняя цена 210 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1586 Рига
Средняя цена 120 $
Продажи
4 834
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1586 Литва
Средняя цена 150 $
Продажи
0 135
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1586
Средняя цена 150 $
Продажи
0 119
Аверс
Реверс
Шеляг 1586 ID Закрытая корона
Средняя цена 40 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
Шеляг 1586 ID Открытая корона
Средняя цена 45 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1578-1586) Рига
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шеляг 1586 Рига Изогнутый герб
Средняя цена 75 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Шеляг 1586 Рига Прямой герб
Средняя цена 450 $
Продажи
0 12
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