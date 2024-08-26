Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1586 года NB "Надьбанье" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Талер 1586 года NB "Надьбанье" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Талер 1586 года NB "Надьбанье" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,8 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Талер
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Надьбанье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1586 года "Надьбанье" со знаком NB. Это серебряная монета периода Стефана Батория. Рекорд цены принадлежит лоту 32448 проданному на аукционе Heritage Auctions за 34800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (3)
  • Heritage (1)
  • Künker (7)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • MARCINIAK (7)
  • MDC Monaco (2)
  • Myntauktioner i Sverige AB (1)
  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (1)
  • Numisbalt (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (2)
  • Rauch (1)
  • Rhenumis (1)
  • SINCONA (1)
  • Stack's (1)
  • WCN (8)
  • Wójcicki (1)
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
11027 $
Цена в валюте аукциона 10000 CHF
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10787 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Талер 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1586 "Надьбанье" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Стефана Батория Монеты Польши 1586 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск