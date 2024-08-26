Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1586 года NB "Надьбанье" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1586 года "Надьбанье" со знаком NB. Это серебряная монета периода Стефана Батория. Рекорд цены принадлежит лоту 32448 проданному на аукционе Heritage Auctions за 34800 USD. Торги состоялись 7 января 2018.
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
11027 $
Цена в валюте аукциона 10000 CHF
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10787 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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