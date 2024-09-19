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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1586 года "Рига". Изогнутый герб (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Изогнутый герб

Аверс монеты - Шеляг 1586 года "Рига" Изогнутый герб - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1586 года "Рига" Изогнутый герб - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1586 года "Рига". Изогнутый герб. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1200 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Rzeszowski DA - April 26, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1586 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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