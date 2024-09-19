Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1586 года "Рига". Изогнутый герб (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Изогнутый герб
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,12 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1586
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1586 года "Рига". Изогнутый герб. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 289 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1200 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
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Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
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Дата 6 июня 2023
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Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 2 декабря 2022
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 18 июня 2021
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Дата 12 февраля 2021
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Дата 4 декабря 2020
Сохранность XF
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Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
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Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 апреля 2020
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
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Где продать?
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