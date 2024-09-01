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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1586 года NB "Надьбанье" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1586 года NB "Надьбанье" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1586 года NB "Надьбанье" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Надьбанье
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1586 года "Надьбанье" со знаком NB. Это золотая монета периода Стефана Батория. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 44000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.

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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
3104 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
3235 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Via - May 25, 2023
Продавец Via
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Frühwald - March 18, 2023
Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - December 5, 2020
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Aurea - May 19, 2018
Продавец Aurea
Дата 19 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Naumann - September 11, 2016
Продавец Naumann
Дата 11 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Aurea - May 21, 2016
Продавец Aurea
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 7 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Польша Дукат 1586 NB "Надьбанье" на аукционе Niemczyk - October 2, 2015
Продавец Niemczyk
Дата 2 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1586 "Надьбанье" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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