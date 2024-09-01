Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1586 года NB "Надьбанье" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,57 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Дукат
- Год 1586
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Надьбанье
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1586 года "Надьбанье" со знаком NB. Это золотая монета периода Стефана Батория. Рекорд цены принадлежит лоту 379 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 44000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2015.
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
3104 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 5 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 11 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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