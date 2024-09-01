Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1586 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 2,4 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1586
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1586 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 78 EUR
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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