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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1586 года "Большая голова" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1586 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1586 года "Большая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1586 года "Большая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 21000 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность VF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Provenance Auctions - March 4, 2024
Продавец Provenance Auctions
Дата 4 марта 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 78 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Naumann - May 7, 2023
Продавец Naumann
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Numision - December 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Numision - December 10, 2022
Продавец Numision
Дата 10 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 8, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 8, 2022
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе DESA - October 15, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе DESA - October 15, 2022
Продавец DESA
Дата 15 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" на аукционе Naumann - August 7, 2022
Продавец Naumann
Дата 7 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1586 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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