Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1586 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (241)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1586 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 26000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Aurea (6)
- Aureo & Calicó (1)
- Baldwin's (2)
- Bolaffi (1)
- Busso Peus (3)
- cgb.fr (1)
- CNG (4)
- COINSNET (2)
- Emporium Hamburg (1)
- Felzmann (1)
- Frankfurter (1)
- GGN (5)
- Goldberg (3)
- Golden Lion (1)
- Gorny & Mosch (4)
- Heritage (9)
- Hess Divo (2)
- Höhn (2)
- Katz (2)
- Künker (25)
- La Galerie Numismatique (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- MARCINIAK (11)
- MDC Monaco (1)
- Morton & Eden (1)
- Naumann (4)
- Niemczyk (31)
- Nomos (1)
- Numimarket (2)
- Numis Poland (3)
- Numisbalt (3)
- Numismatica Genevensis (1)
- Numismatica Ranieri (1)
- Obolos (1)
- PDA & PGN (1)
- Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (4)
- Rauch (2)
- Rhenumis (2)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (5)
- Sonntag (1)
- Spink (4)
- Stack's (8)
- Teutoburger (3)
- UBS (6)
- V. GADOURY (1)
- WCN (57)
- Westfälische (1)
- Wójcicki (5)
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 12
Где продать?
Для продажи Дукат 1586 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск