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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1586 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1586 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1586 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Emporium Hamburg

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (241)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1586 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 12 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 26000 CHF. Торги состоялись 25 ноября 2014.

Сохранность
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4455 $
Цена в валюте аукциона 18000 PLN
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Numismatica Ranieri - April 1, 2024
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 1 апреля 2024
Сохранность F
Цена
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
2172 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Baldwin's - March 7, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Naumann - June 4, 2023
Продавец Naumann
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Aurea - December 3, 2022
Польша Дукат 1586 "Гданьск" на аукционе Aurea - December 3, 2022
Продавец Aurea
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1586 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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