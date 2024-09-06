Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1586 года (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (119)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1586 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2471 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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