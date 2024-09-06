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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1586 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1586 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1586 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (119)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1586 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2471 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 420 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Pesek Auctions - November 15, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Solidus Numismatik - October 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1586 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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