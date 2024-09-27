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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1586 года "Литва" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1586 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1586 года "Литва" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,40 - 2,45 гр
  • Диаметр 20 - 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Вильно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (135)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1586 года "Литва". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на виленском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 235 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3200 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - June 28, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Macho & Chlapovič - May 2, 2024
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Anticomondo - October 6, 2023
Продавец Anticomondo
Дата 6 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" на аукционе Niemczyk - December 9, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1586 "Литва" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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