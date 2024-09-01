Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1586 года ID. Открытая корона (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Открытая корона
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,13 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1586
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1586 года со знаком ID. Открытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1302 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 320 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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