Шеляг 1586 года ID. Открытая корона (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1586 года со знаком ID. Открытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1302 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 320 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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