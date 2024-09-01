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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1586 года ID. Открытая корона (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Открытая корона

Аверс монеты - Шеляг 1586 года ID Открытая корона - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1586 года ID Открытая корона - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1586 года со знаком ID. Открытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1302 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 320 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 180 PLN
Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Heritage - September 8, 2016
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Heritage - September 8, 2016
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1586 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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