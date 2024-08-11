Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1586 года "Рига". Прямой герб (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Прямой герб
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,12 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1586
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Рига
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1586 года "Рига". Прямой герб. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2048 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.
Сохранность
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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