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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1586 года "Рига". Прямой герб (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Прямой герб

Аверс монеты - Шеляг 1586 года "Рига" Прямой герб - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1586 года "Рига" Прямой герб - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Рига
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1586 года "Рига". Прямой герб. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на рижском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2048 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
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  • MARCINIAK (2)
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  • Stare Monety (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе PDA & PGN - January 19, 2013
Продавец PDA & PGN
Дата 19 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 "Рига" на аукционе Künker - September 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 мая 1993
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1586 "Рига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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