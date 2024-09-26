Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1586 года (Польша, Стефан Баторий)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Дукат
- Год 1586
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Познань
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1586 года. Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 710000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.
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