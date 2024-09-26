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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1586 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1586 года - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1586 года - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Познань
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1586 года. Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на познаньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 34 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 710000 PLN. Торги состоялись 20 октября 2012.

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Польша Дукат 1586 на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша Дукат 1586 на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность VF
Цена
227108 $
Цена в валюте аукциона 710000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность F
Цена
Польша Дукат 1586 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Польша Дукат 1586 на аукционе Felix Schiessinger - September 14, 1930
Из коллекции Франкевича
Продавец Felix Schiessinger
Дата 14 сентября 1930
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1586 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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