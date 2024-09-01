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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1586 года ID. Закрытая корона (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Закрытая корона

Аверс монеты - Шеляг 1586 года ID Закрытая корона - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1586 года ID Закрытая корона - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1586
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1586 года со знаком ID. Закрытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (8)
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1586 ID на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1586 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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