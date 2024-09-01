Шеляг 1586 года ID. Закрытая корона (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1586 года со знаком ID. Закрытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

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