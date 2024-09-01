Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1586 года ID. Закрытая корона (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Закрытая корона
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,12 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1586
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1586 года со знаком ID. Закрытая корона. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 128 проданному на аукционе WDA - MiM за 1800 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.
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