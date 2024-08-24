Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1587 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1587 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 125 проданному на аукционе WDA - MiM за 49000 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Künker (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- WDA - MiM (1)
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
13063 $
Цена в валюте аукциона 49000 PLN
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 30 мая 2012
Сохранность XF
Цена
10948 $
Цена в валюте аукциона 8800 EUR
Где продать?
Для продажи Дукат 1587 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск