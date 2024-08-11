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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1582 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1582 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1582 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1582
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1582 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Spink UK за 6000 GBP. Торги состоялись 14 июля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Dorotheum (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Niemczyk (1)
  • Rauch (1)
  • Spink (1)
  • WCN (6)
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
4231 $
Цена в валюте аукциона 17000 PLN
Польша Дукат 1582 "Гданьск" на аукционе Dorotheum - September 21, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
7478 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Польша Дукат 1582 "Гданьск" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1582 "Гданьск" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1582 "Гданьск" на аукционе Spink - July 14, 2015
Продавец Spink
Дата 14 июля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Дукат 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Польша Дукат 1582 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - May 23, 2014
Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1582 "Гданьск" на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1582 "Гданьск" на аукционе Rauch - March 23, 2013
Продавец Rauch
Дата 23 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2001
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1582 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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