Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1582 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1582 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Spink UK за 6000 GBP. Торги состоялись 14 июля 2015.
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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