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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1580 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Дукат 1580 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Дукат 1580 года "Гданьск" - цена золотой монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Numismatik Lanz München

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 3,57 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Дукат
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1580 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40500 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Naumann - July 2, 2023
Продавец Naumann
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
4094 $
Цена в валюте аукциона 3750 EUR
Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4821 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - December 13, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Naumann - August 4, 2019
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2017
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Spink - March 28, 2017
Продавец Spink
Дата 28 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе Lanz München - December 7, 2015
Продавец Lanz München
Дата 7 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1580 "Гданьск" на аукционе UBS - September 10, 2000
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1580 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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