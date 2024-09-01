Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1580 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1580 года "Гданьск". Это золотая монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 149 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40500 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
4821 $
Цена в валюте аукциона 18500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Naumann
Дата 4 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Lanz München
Дата 7 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи Дукат 1580 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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