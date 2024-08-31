Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1580 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 дукатов (Португал) 1580 Литва
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Дукат 1580 Гданьск
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1580 Дата над портретом
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1580 Дата по сторонам портрета
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Талер 1580 Дата по сторонам портрета
Средняя цена 61000 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Талер 1580 Дата над портретом
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1580
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1580 Литва
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полталера без года (1578-1586)
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1580 Большая голова Без номинала
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1580 Большая голова Без гербов Польши и Литвы
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1580 Большая голова
Средняя цена 7100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1580 Малая голова
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1580 Малая голова Без номинала
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1580 Малая голова Портрет в рамке
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1580 Литва Номинал над гербами
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1580 Литва Номинал под портретом
Средняя цена 620 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
1 грош 1580
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
1 грош 1580 Литва
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 грош 1580 Литва Без щитов
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Полугрош (1/2 гроша) 1580
Средняя цена 9700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1580
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Шеляг 1580 Герб Баториев (Зубы)
Средняя цена 230 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1580 Герб Глаубич (Рыба)
Средняя цена 330 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Шеляг 1580 Герб Ястршембец (Подкова)
Средняя цена 330 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
Шеляг 1580 Гданьск
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Шеляг без года (1578-1586) Рига
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Денарий 1580 Гданьск
Средняя цена 170 $
Продажи
0 34
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск