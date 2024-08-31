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Польша
1580
Польша
Период:
1506-2020
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
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III Республика до деноминации
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III Республика после деноминации
1995-2020
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1580
Монеты Польши 1580 года
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Золотые монеты
10 дукатов (Португал) 1580 Литва
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Дукат 1580 Гданьск
Средняя цена
5600 $
Продажи
0
17
Серебряные монеты
Талер 1580
Дата над портретом
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Талер 1580
Дата по сторонам портрета
Средняя цена
110000 $
Продажи
0
6
Талер 1580
Дата по сторонам портрета
Средняя цена
61000 $
Продажи
0
11
Талер 1580
Дата над портретом
Средняя цена
—
Продажи
0
2
Талер 1580
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Талер 1580 Литва
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полталера без года (1578-1586)
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Трояк (3 гроша) 1580 Большая голова
Без номинала
Средняя цена
2500 $
Продажи
0
37
Трояк (3 гроша) 1580 Большая голова
Без гербов Польши и Литвы
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
18
Трояк (3 гроша) 1580 Большая голова
Средняя цена
7100 $
Продажи
0
10
Трояк (3 гроша) 1580 Малая голова
Средняя цена
4300 $
Продажи
0
40
Трояк (3 гроша) 1580 Малая голова
Без номинала
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
2
Трояк (3 гроша) 1580 Малая голова
Портрет в рамке
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
6
Трояк (3 гроша) 1580 Литва
Номинал над гербами
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
22
Трояк (3 гроша) 1580 Литва
Номинал под портретом
Средняя цена
620 $
Продажи
0
89
1 грош 1580
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
61
1 грош 1580 Литва
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
39
1 грош 1580 Литва
Без щитов
Средняя цена
8100 $
Продажи
0
12
Полугрош (1/2 гроша) 1580
Средняя цена
9700 $
Продажи
0
1
Шеляг 1580
Средняя цена
3100 $
Продажи
0
4
Шеляг 1580
Герб Баториев (Зубы)
Средняя цена
230 $
Продажи
0
1
Шеляг 1580
Герб Глаубич (Рыба)
Средняя цена
330 $
Продажи
0
12
Шеляг 1580
Герб Ястршембец (Подкова)
Средняя цена
330 $
Продажи
0
29
Шеляг 1580 Гданьск
Средняя цена
3400 $
Продажи
0
3
Шеляг без года (1578-1586) Рига
Средняя цена
290 $
Продажи
0
2
Денарий 1580 Гданьск
Средняя цена
170 $
Продажи
0
34
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Год
Зактрыть
Польша
Период
1506-2020
Категория
Зактрыть
???
Польша
Период
1506-2020
Сигизмунд I Старый
1506-1544
Сигизмунд II Август
1545-1572
Стефан Баторий
1577-1586
Сигизмунд III Ваза
1587-1632
Владислав IV
1632-1648
Ян II Казимир
1649-1668
Михаил Корибут
1669-1673
Ян III Собеский
1674-1696
Август II Сильный
1697-1733
Август III
1734-1763
Станислав II Август
1764-1795
Австрийское правление
1774-1794
Прусское правление
1796-1818
Вольный город Данциг
1808-1812
Варшавское герцогство
1807-1815
Царство Польское
1815-1835
Вольный город Краков
1815-1846
Российское правление
1832-1850
Королевство Польское
1917-1918
II Республика
1919-1939
Вольный город Данциг
1923-1939
Немецкая оккупация
1939-1943
Народная Республика
1949-1990
III Республика до деноминации
1990-1995
III Республика после деноминации
1995-2020
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