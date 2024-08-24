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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586". Герб Глаубич (Рыба) (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Герб Глаубич (Рыба)

Аверс монеты - Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586" Герб Глаубич (Рыба) - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586" Герб Глаубич (Рыба) - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1580 года. Герб Глаубич (Рыба). Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
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  • Künker (2)
  • MARCINIAK (5)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WCN (2)
  • WDA - MiM (2)
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
248 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Шеляг 1580 на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 ноября 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1580 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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