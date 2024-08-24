Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586". Герб Глаубич (Рыба) (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Герб Глаубич (Рыба)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,12 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1580
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1580 года. Герб Глаубич (Рыба). Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3100 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (2)
- MARCINIAK (5)
- Rzeszowski DA (1)
- WCN (2)
- WDA - MiM (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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