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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без гербов Польши и Литвы (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Без гербов Польши и Литвы

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова" Без гербов Польши и Литвы - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова" Без гербов Польши и Литвы - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,42 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без гербов Польши и Литвы. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1110 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1098 $
Цена в валюте аукциона 4400 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
624 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность F
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - January 26, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - January 26, 2019
Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 26 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Künker - January 27, 2011
Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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