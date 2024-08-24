Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без гербов Польши и Литвы (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без гербов Польши и Литвы. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1110 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.

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