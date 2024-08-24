Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без гербов Польши и Литвы (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Без гербов Польши и Литвы
Цены на аукционах (18) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Большая голова". Без гербов Польши и Литвы. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1110 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 10500 PLN. Торги состоялись 4 февраля 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность F
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность F
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Продавец Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Дата 26 января 2019
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 января 2011
Сохранность VF
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Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1580 "Большая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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