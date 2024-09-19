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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586". Герб Ястршембец (Подкова) (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Герб Ястршембец (Подкова)

Аверс монеты - Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586" Герб Ястршембец (Подкова) - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586" Герб Ястршембец (Подкова) - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1580 года. Герб Ястршембец (Подкова). Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4700 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
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  • WCN (3)
  • WDA - MiM (3)
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
715 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша Шеляг 1580 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Шеляг 1580 на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша Шеляг 1580 на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Шеляг 1580 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Шеляг 1580 на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность F
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность XF
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Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1580 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Польша Шеляг 1580 на аукционе Niemczyk - March 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Шеляг 1580 на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Шеляг 1580 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Польша Шеляг 1580 на аукционе COINSNET - December 8, 2020
Продавец COINSNET
Дата 8 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1580 на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Шеляг 1580 на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1580 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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