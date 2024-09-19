Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1580 года "Тип 1580-1586". Герб Ястршембец (Подкова) (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Герб Ястршембец (Подкова)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,12 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Стефан Баторий
- Номинал Шеляг
- Год 1580
- Правитель Стефан Баторий (Король польский)
- Монетный двор Олькуш
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1580 года. Герб Ястршембец (Подкова). Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 18 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4700 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
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Дата 6 декабря 2023
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Дата 15 сентября 2023
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