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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Денарий 1580 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Денарий 1580 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Денарий 1580 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 0,37 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Денарий
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Денарий 1580 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 287 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2200 PLN. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 580 PLN
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 980 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Польша Денарий 1580 "Гданьск" на аукционе Niemczyk - June 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Денарий 1580 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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