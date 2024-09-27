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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2426 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2011.

Сохранность
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
6425 $
Цена в валюте аукциона 28000 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность Нет оценки
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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