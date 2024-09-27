Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова". Без номинала (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Без номинала
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова". Без номинала. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе WDA - MiM за 13500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.
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