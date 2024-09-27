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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова". Без номинала (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Без номинала

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова" Без номинала - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова" Без номинала - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 2,4 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1580 года "Малая голова". Без номинала. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 124 проданному на аукционе WDA - MiM за 13500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2022.

Сохранность
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  • WDA - MiM (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
3068 $
Цена в валюте аукциона 13500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Трояк (3 гроша) 1580 "Малая голова" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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