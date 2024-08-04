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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1580 года (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1580 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1580 года - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,12 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1580 года. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1145 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 36000 PLN. Торги состоялись 9 июня 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (3)
  • WDA - MiM (1)
Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1580 на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1090 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность F
Цена
675 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
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Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Польша Шеляг 1580 на аукционе MARCINIAK - June 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 июня 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1580 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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