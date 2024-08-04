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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета (Польша, Стефан Баторий)

Разновидность: Дата по сторонам портрета

Аверс монеты - Талер 1580 года Дата по сторонам портрета - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Талер 1580 года Дата по сторонам портрета - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 28,83 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Талер
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Олькуш
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 560000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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Польша Талер 1580 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша Талер 1580 на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
128490 $
Цена в валюте аукциона 560000 PLN
Польша Талер 1580 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
92435 $
Цена в валюте аукциона 80000 EUR
Польша Талер 1580 на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2015
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1580 на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Талер 1580 на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1580 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Польша Талер 1580 на аукционе Otto Helbing - April 24, 1904
Из коллекции Хелминского
Продавец Otto Helbing
Дата 24 апреля 1904
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1580 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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