Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета (Польша, Стефан Баторий)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 560000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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