Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета (Польша, Стефан Баторий)
Разновидность: Дата по сторонам портрета
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1580 года. Дата по сторонам портрета. Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на олькушском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 560000 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- Gorny & Mosch (2)
- Niemczyk (1)
- Otto Helbing (1)
- WCN (1)
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
128490 $
Цена в валюте аукциона 560000 PLN
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
92435 $
Цена в валюте аукциона 80000 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1580 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск