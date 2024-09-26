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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1580 года "Гданьск" (Польша, Стефан Баторий)

Аверс монеты - Шеляг 1580 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий Реверс монеты - Шеляг 1580 года "Гданьск" - цена серебряной монеты - Польша, Стефан Баторий

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,13 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Стефан Баторий
  • Номинал Шеляг
  • Год 1580
  • Правитель Стефан Баторий (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1580 года "Гданьск". Это серебряная монета периода Стефана Батория отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2081 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2009.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Numimarket (1)
Польша Шеляг 1580 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1580 "Гданьск" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша Шеляг 1580 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1580 "Гданьск" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
3916 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша Шеляг 1580 "Гданьск" на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1580 "Гданьск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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